В Рязани запустили проект «Патриография» для обучения молодежи патриотической фотографии

В Музее истории молодежного движения города Рязани стартовал новый образовательный проект «Патриография», разработанный в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Инициатива направлена на патриотическое воспитание подрастающего поколения через создание фотографий природы родного края, памятников культуры и повседневной жизни горожан.

Торжественная церемония открытия креативной лаборатории собрала автора проекта, профессионального фотографа из Красногорска Александра Ведарева, членов Молодежного парламента при Рязанской областной Думе и юнармейцев. На встрече Ведарев рассказал участникам о сути инициативы, особенностях патриотической фотографии, выразительных средствах съемки и принципах качественной обработки кадров.

В течение двух месяцев для рязанских школьников будут проводиться еженедельные тематические занятия, включающие теоретическую и практическую части. Сотрудники музея познакомят молодых людей с историей и достижениями Рязанского края, а профессиональные фотографы помогут им сделать качественные снимки. Завершится проект выставкой фоторабот участников.