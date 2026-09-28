В Рязани утром 28 сентября отключили свет в Дашково-Песочне и Кальном 

В понедельник, 28 сентября, в 05:35 в результате технологического нарушения произошло отключение электроэнергии потребителей по следующим улицам Рязани: Новоселов, Тимуровцев, Касимовское шоссе, Советской Армии, Белинского, Боголюбова, Кальновский туп., Зубковой, Большая (Шереметьево-Песочня), Бульварный 2-й проезд. Об этом сообщили в АО «РГРЭС»
Бригада осуществляет локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения потребителей.
Ориентировочное время восстановления – 2 часа.
Телефон для справок: 55‑01‑12.