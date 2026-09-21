Рязанские отели подключились к цифровой регистрации через мессенджер МАКС

Гостиницы Рязанской области переходят на современный формат обслуживания туристов. По информации регионального комитета инвестиций и туризма, отели области начали принимать гостей с использованием нового сервиса регистрации через национальный мессенджер МАКС. Внедрение технологии проходит в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Новый сервис позволяет пройти процедуру заселения всего за несколько минут, избавив гостей от необходимости предъявлять оригинал бумажного паспорта. Алгоритм предельно прост:

Открыть в мессенджере МАКС раздел «Цифровой ID». Перейти во вкладку «Паспорт» и нажать кнопку «Предъявить». Показать QR-код с экрана смартфона администратору для сканирования.

После считывания кода паспортные данные туриста автоматически и безопасно подгружаются в систему гостиницы.

Внедрение цифрового паспорта решает сразу несколько задач: значительно экономит время при заселении, полностью исключает человеческий фактор и ошибки при ручном вводе данных администраторами, а также обеспечивает высокий уровень информационной безопасности персональных данных.

Сервис доступен всем гражданам РФ, которые создали свой Цифровой ID в мессенджере МАКС. Для этого необходимо один раз добавить свои документы через портал «Госуслуги».

К новой системе уже подключились крупнейшие средства размещения региона. В их числе отели «Greenfeel Рязань», «Амакс конгресс-отель», гостиничные комплексы «Старый город&Спа», «Арагон», гостиницы «Ока», «Приока», «Ловеч», «Атрон-отель», конгресс-отель «Форум», парк-отели «Окская жемчужина», «Фестиваль», апарт-отель «Окская жемчужина», санатории «Солотча», «Старица», загородный отель «Экопарк Поляны».