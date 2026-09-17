В Рязани выбрали лучшие ТОСы, дворы и подъезды

В Рязани подвели итоги 28-го по счету городского смотра-конкурса «На лучший ТОС, двор, подъезд». В этом году на участие в состязании поступило 260 заявок.

Как отметили в администрации, комитеты территориального общественного самоуправления (ТОС) играют важную роль в жизни города. Они реализуют проекты по гуманитарной поддержке участников СВО и новых территорий, занимаются благоустройством дворов и поселков, ведут патриотическую работу с молодежью, развивают волонтерство и проводят культурные и спортивные мероприятия.

По итогам конкурса награды распределились следующим образом: «Лучший общественный проект по месту жительства» — отмечены 18 комитетов ТОС (от Михайловского шоссе и Мирного до Солотчи и поселка Храпово); «Лучшая общественная инициатива» — награждены 15 активистов и председателей комитетов; «Лучший подъезд» — выделены 10 человек; «Лучший двор» — признаны 15 общественных территорий.

Все победители получили благодарственные письма главы администрации Рязани и денежные призы.