Скриншот из репортажа ГТРК Ока
Общество

Как рязанские контрразведчики обезвредили сети немецких диверсантов

Олеся Чугунова
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В архивах Рязанской области хранятся уникальные свидетельства тайной войны, развернувшейся в глубоком тылу. Эти документы, возраст которых превышает 80 лет, проливают свет на то, как советская контрразведка противостояла отлаженной машине нацистского шпионажа. Об этом рассказала в репортаже ГТРК «Ока».

Более восьми десятилетий минуло с тех пор, как были заведены эти дела, но на них по-прежнему стоит суровая резолюция: «Хранить вечно». Это не просто архивная бумага, а хроника невидимого фронта, который проходил через Рязанскую область. Идеальное состояние документов объясняется просто: их фигуранты пробыли на свободе считанные дни. Диверсантов и шпионов задерживали, как правило, в течение 24–48 часов после выброски в тыл.

Активная фаза противостояния началась в 1941 году. В первые месяцы войны противник делал ставку на массовую вербовку советских военнопленных, забрасывая их в тыл большими группами. Однако со временем стратегия изменилась: немцы перешли к более тщательной, точечной подготовке агентуры в специальных разведывательных лагерях.

Одним из таких центров стал Цитенгорст — лагерь для военнопленных под Берлином. Формально он подчинялся Восточному министерству Германии, а его целью была идеологическая обработка красноармейцев для последующего использования на оккупированных территориях. Именно здесь в 1944 году началось формирование так называемой «Русской освободительной армии». Историки сходятся во мнении, что идею создания РОА Третьему рейху подал бывший советский генерал-предатель Андрей Власов.

С Рязанской областью связано несколько десятков уголовных дел, заведенных на вражеских агентов. Все они также имеют гриф «Хранить постоянно». Один из ярких примеров — дело красноармейцев Михайлова и Мальцева. Попав в плен и согласившись на сотрудничество, в 1943 году они были сброшены с парашютами над Рязанской областью. Их задачей был сбор разведданных о воинских эшелонах, следовавших через регион, и перемещении частей Красной Армии.

«Задачи перед диверсантами ставили самые разнообразные — от сбора сведений о перемещении Красной Армии до взрыва железной дороги и наблюдения за заводами. Для передачи данных шпионов оснащали портативными радиостанциями», — рассказывает Евгений Баранцев, пресс-секретарь редакционной коллегии по изданию многотомной книги Рязанской области «Солдаты Победы 1941-1945 гг.».

Другое дело касается красноармейца по фамилии Милованов. Завербованный в плену, он получил задание перейти линию фронта, пробраться в Тулу и распространять там панические слухи о непобедимости немецкой армии, подрывая боевой дух населения.Победа на информационно-пропагандистском фронте, как и на полях сражений, осталась за Советским Союзом, который вел свою борьбу и в тылу врага. Масштаб работы контрразведки впечатляет: за годы Великой Отечественной войны сотрудники НКВД обезвредили порядка 3,5 тысяч диверсантов и около 6 тысяч агентов-парашютистов.

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