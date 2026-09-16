В Рязани обсудили участие НКО в реализации общественно значимых инициатив

16 сентября в Штабе общественной поддержки состоялся круглый стол с участием главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Татьяны Панфиловой, заместителя министра территориальной политики Рязанской области Натальи Артонкиной, начальника управления общественных отношений и поддержки гражданских инициатив администрации Рязани Марии Бобковой, заслуженного юриста России Лианы Пепеляевой, представителей региональных органов власти, общественных организаций и объединений.
Основной темой обсуждения стало участие некоммерческих организаций в реализации общественно значимых инициатив. Их представители рассказали о лучших практиках и поделились своими предложениями в этой сфере. Особое внимание уделили вопросам поддержки участников СВО и членов их семей, воспитания социальной ответственности и патриотизма молодежи, благоустройства городских пространств и участия в программе поддержки местных инициатив, расширения программы «Активное долголетие» в рамках национального проекта «Семья».
«Уверена, каждый из вас продолжит плодотворно работать на благо родного края, реализуя новые идеи и проекты, способствующие развитию гражданского общества. Только вместе мы сможем эффективно работать в условиях новых вызовов, укрепляя экономический потенциал нашего региона и повышая качества жизни рязанцев», — отметила Татьяна Панфилова.