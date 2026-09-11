Фото: правительство Рязанской области
Общество

В Рязани оштрафовали 23 нарушителей за земляные работы без разрешения

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

С начала года в Рязани к административной ответственности привлекли 23 нарушителя, которые проводили земляные работы на территории общего пользования без необходимого разрешения. Общая сумма наложенных штрафов составила 377 тысяч рублей. Об этом сообщили в административных комиссиях при администрации города.

Как пояснили в мэрии, наказание назначается в соответствии с региональным Законом «Об административных правонарушениях». Размер штрафа напрямую зависит от статуса нарушителя:

· Для обычных граждан — от 3 до 5 тысяч рублей;

· Для должностных лиц — от 10 до 15 тысяч рублей;

· Для юридических лиц — от 150 до 250 тысяч рублей.

В администрации напоминают: прежде чем начать раскопки на общественной территории, необходимо получить официальное разрешение. Игнорирование этого правила ведет к гарантированным финансовым потерям.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
111 атлетов поборются за 10 миллионов рублей в новом сезоне шоу «Титаны» на ТНТ
Следующая статья
Вышки 5G вызывают рак? Онколог Пылев дал ответ

Популярные материалы

Новости России

Военный эксперт объяснил, как дроны ВСУ долетели до ХМАО и откуда их запускают

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин пояснил, что современные беспилотники противника обладают значительной дальностью полета.
Новости России

В Дагестане БПЛА атаковали Махачкалу: что известно

После падения фрагментов БПЛА произошли возгорания на портовой инфраструктуре в Махачкале и в Аварском музыкально-драматическом театре имени Гамзата Цадасы.
Новости России

Интересные артефакты обнаружили при поиске семьи Усольцевых в Красноярском крае

В зоне исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае обнаружили «интересные артефакты». Об этом рассказал глава отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.
Новости России

В Новороссийске после атаки украинских БПЛА повреждены 576 квартир

По последним данным, в предварительные списки на получение денежных компенсаций уже включено 1232 человека.
Все события Рязани и области

В Госдуме назвали сроки новых переговоров России, США и Украины

Трехсторонний переговорный процесс может возобновиться в Абу-Даби. Юрий Ушаков сообщил о контактах, Алексей Чепа назвал возможные сроки встречи.
Темы
Армия и СВО

Рязанские волонтеры получили новое оборудование для пошива экипировки бойцам СВО

Рязанское движение «Шьём для наших» значительно расширяет производственные возможности.
Общество

Татьяна Панфилова провела личный прием граждан

Основной темой обсуждения стало благоустройство территорий.
Общество

Павел Малков напомнил о трудовом подвиге рязанцев в годы Великой Отечественной войны

Ровно три года назад, 11 сентября, Рязань получила почетное звание «Город трудовой доблести».
Общество

В Рязани продолжаются рейды по закрашиванию надписей о наркотиках

В Рязани продолжается активная работа по выявлению и ликвидации надписей пронаркотического содержания.
Общество

Павел Малков обсудил с жителями Спасского округа модернизацию водоснабжения и развитие педколледжа

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел встречу с жителями Спасского округа.
Общество

Сбер разработал новую reasoning-нейросеть, которая уже доступна пользователям и разработчикам

Сбер представил GigaChat 3.5 Reasoning — новую флагманскую мультимодальную нейросеть с режимом рассуждений.
Общество

Павел Малков сообщил об открытии обновлённой Спасской детской школы искусств

В Спасске после капитального ремонта открылась детская школа искусств.
Культура и события

Рязанская лига КВН знакомит зрителей с участниками предстоящих игр

Официальная Рязанская лига КВН продолжает знакомить болельщиков с командами, которые выступят в 1/4 финале и на музыкальном фестивале «Поющий косопуз».
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье