В Рязани оштрафовали 23 нарушителей за земляные работы без разрешения

С начала года в Рязани к административной ответственности привлекли 23 нарушителя, которые проводили земляные работы на территории общего пользования без необходимого разрешения. Общая сумма наложенных штрафов составила 377 тысяч рублей. Об этом сообщили в административных комиссиях при администрации города.

Как пояснили в мэрии, наказание назначается в соответствии с региональным Законом «Об административных правонарушениях». Размер штрафа напрямую зависит от статуса нарушителя:

· Для обычных граждан — от 3 до 5 тысяч рублей;

· Для должностных лиц — от 10 до 15 тысяч рублей;

· Для юридических лиц — от 150 до 250 тысяч рублей.

В администрации напоминают: прежде чем начать раскопки на общественной территории, необходимо получить официальное разрешение. Игнорирование этого правила ведет к гарантированным финансовым потерям.