Павел Малков обсудил с жителями Спасского округа модернизацию водоснабжения и развитие педколледжа

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел встречу с жителями Спасского округа. Мероприятие состоялось в центральной библиотеке. В ходе открытого диалога стороны обсудили уже достигнутые результаты и обозначили круг задач, требующих дальнейшего решения.

Ключевыми темами разговора стали состояние систем водоснабжения и очистных сооружений, ремонт дорожного покрытия, а также содержание линий электропередачи. Глава региона отметил, что этим летом округ столкнулся с серьезными авариями и перебоями с водой. По словам Павла Малкова, проблема накапливалась десятилетиями из-за износа сетей, поэтому не может быть решена в течение одного года. В настоящее время Спасск включен в программу модернизации коммунальной инфраструктуры, что позволит постепенно привести сети в порядок.

Значительное внимание было уделено дорожной сфере. Одной из приоритетных задач обозначен участок улицы 900-летия Рязани. Муниципалитет уже занимается подготовкой проекта, чтобы заявить его на ремонт. Губернатор подчеркнул, что этот объект будет взят в приоритет.

Отдельно участники встречи обсудили перспективы педагогического колледжа, недавно возобновившего работу после 13-летнего перерыва. Обучение первого набора уже началось, и, как отметил Павел Малков, наблюдается живой интерес как со стороны педагогов, так и со стороны студентов. Власти намерены анализировать потребности округа в других направлениях подготовки и помогать учебному заведению развиваться.

Кроме того, прозвучала идея создать в здании бывшего земства площадку, связанную с археологией и историей Старой Рязани. Губернатор поручил проработать этот вопрос совместно с Рязанским историческим музеем и федеральными коллегами.

Подводя итоги встречи, Павел Малков поблагодарил жителей за диалог.

«Спасибо за открытый разговор. Считаю, что важно честно говорить о проблемах, вместе разбираться и искать пути решения», — сказал Павел Малков.

В завершение было отмечено, что не все вопросы можно решить быстро, однако каждое озвученное обращение зафиксировано и будет последовательно прорабатываться.