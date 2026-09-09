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Общество

19 выпускников Рязанской области получат по 150 тысяч рублей от губернатора

Олеся Чугунова
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В Рязанской области подвели итоги очередного этапа присуждения именных премий Губернатора для талантливых абитуриентов. В 2026 году обладателями денежного вознаграждения в размере 150 тысяч рублей станут 19 выпускников школ региона. Соответствующее распоряжение было подписано еще в мае прошлого года и успешно реализуется второй год подряд.

На материальную поддержку могут претендовать выпускники любых форм собственности (государственные, муниципальные или частные учебные заведения), выполнившие главное условие: они должны быть зачислены в высшие учебные заведения, расположенные на территории Рязанской области. Критериями отбора служат либо максимальный результат на Едином госэкзамене (100 баллов), либо победа или призовое место на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, а также успех на ее региональном уровне.

Согласно утвержденному списку, до конца текущего года премию получат 12 стобалльников и 7 призеров и победителей всероссийских олимпиад. Все они стали студентами ведущих вузов региона: Рязанского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова, классического университета имени С.А. Есенина и радиотехнического университета имени В.Ф. Уткина.

«За 2 года заслуженную премию присудили уже 37 выпускникам, – отметила министр образования Рязанской области Ольга Прушковская. – Успехи ребят – результат совместной работы педагогов, родителей и их самих. Впереди у них большое будущее, и я рада, что они видят свой путь здесь, в Рязанской области».

Для сравнения, в прошлом, 2025 году, обладателями губернаторской премии стали 18 учащихся, что подтверждает позитивную динамику роста числа талантливых абитуриентов в области.

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