В Рязанской области мигранта лишили гражданства РФ за уклонение от воинского учета

Управление по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области приняло решение о прекращении гражданства Российской Федерации в отношении 42-летнего мужчины, уроженца одной из стран Средней Азии. Причиной аннулирования статуса стало грубое нарушение законодательства о воинской обязанности.

Мужчина получил российское гражданство в декабре 2025 года. Согласно Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе», каждый новый гражданин обязан в двухнедельный срок лично явиться в военный комиссариат по месту жительства или в течение недели подать соответствующее заявление через портал «Госуслуги» для постановки на первоначальный воинский учет. Однако житель Рязанской области проигнорировал это требование.

В миграционном ведомстве пояснили, что постановка на воинский учет является неотъемлемой частью конституционных обязанностей гражданина России.

Действия мужчины подпадают под действие пункта 2 части 1 статьи 22 Федерального закона от 28.04.2023 № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Согласно этой норме, гражданство может быть прекращено, если лицо при его приобретении сообщило заведомо ложные сведения о своем обязательстве соблюдать Конституцию и законодательство РФ. Неисполнение обязанности по воинскому учету расценивается законом именно как подтверждение такого нарушения.

Таким образом, уклонение от законных требований стало веским и единственным основанием для аннулирования статуса гражданина России.