В Рязани проходят рейды по очистке города от надписей наркотического содержания

В Рязани продолжается системная работа по удалению с фасадов зданий надписей, пропагандирующих использование и распространение наркотических средств. О ходе кампании и планах по ее расширению рассказал глава администрации города Борис Ясинский.

Для борьбы с запрещенной агитацией в городе созданы мобильные группы, в которые вошли представители добровольной народной дружины, активисты территориальных общественных самоуправлений (ТОС), волонтеры центра «Мой выбор», а также сотрудники управления общественных отношений и поддержки гражданских инициатив.

На прошлой неделе совместный рейд прошел в Московском районе, охватив большую часть Приокского, а также улицы Бирюзова и Интернациональную. В администрации отметили, что такие выездные мероприятия планируется провести во всех районах Рязани.

Особую роль в выявлении и пресечении подобной деятельности играет тесное взаимодействие с правоохранительными органами, что, по словам Бориса Ясинского, значительно повышает общую эффективность рейдов.

Параллельно с уличными рейдами сотрудники управления административно-технической инспекции проводят проверки фасадов торговых объектов. Специалисты взаимодействуют с владельцами и арендаторами помещений, требуя от них оперативного удаления запрещенных надписей со своих зданий.

Власти подчеркивают, что борьба с наркорекламой требует участия всего городского сообщества. Жители Рязани могут внести свой вклад в очищение города, оперативно сообщая о выявленных надписях наркотического содержания через мобильное приложение «Открытый регион 62» (сайт: ор62.рф).