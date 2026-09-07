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Медицина

Врач рассказала, как осень и нехватка солнца влияют на женское здоровье

Анастасия Мериакри
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С наступлением осени и сокращением светового дня женщины могут столкнуться с изменениями в самочувствии, которые косвенно отражаются на работе репродуктивной системы. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала ассистент кафедры акушерства и гинекологии медицинского университета имени Н.И. Пирогова Лилия Носова.

По словам эксперта, сам по себе короткий световой день не является прямой причиной гинекологических заболеваний. Однако осенний период неизбежно влечет за собой изменение режима сна, уровня физической активности и эмоционального фона.

«При уменьшении количества естественного света организму сложнее поддерживать привычные циркадные ритмы. Если женщина начинает позже ложиться, хуже высыпаться или, наоборот, испытывает повышенную сонливость, это может сказываться на общем состоянии и переносимости предменструального периода», — пояснила Лилия Носова.

Кроме того, окончание отпусков, рост рабочей нагрузки и изменение привычного графика создают дополнительный стресс. На фоне хронической усталости и недостатка отдыха у некоторых пациенток могут возникать временные нарушения менструального цикла.

Отдельный фактор, на который обратила внимание врач, — это уровень витамина D. Его выработка напрямую связана с воздействием солнечного света, и в осенний период его дефицит становится более выраженным. Тем не менее, специалист предостерегла от того, чтобы списывать любые недомогания исключительно на нехватку витаминов.

«Женщинам рекомендуется в первую очередь следить за базовыми вещами: полноценным сном, регулярным питанием, достаточной физической активностью и временем на отдых. Полезно по возможности проводить часть дня на улице при естественном освещении», — добавила гинеколог.

Лилия Носова подчеркнула, что резкие и выраженные изменения в менструальном цикле категорически не стоит объяснять «осенней перестройкой» организма.

Врач назвала тревожные симптомы, при которых нужно незамедлительно записаться на прием к специалисту: менструации стали более болезненными или обильными, появились длительные задержки, наблюдаются кровянистые выделения между циклами, возникли любые другие необычные симптомы.

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