В Рязани 102 года отметила труженица тыла Елизавета Любаева

В Рязани труженице тыла Елизавете Ивановне Любаевой исполнилось 102 года. С этим почетным юбилеем долгожительницу поздравили представители городской власти.
Поздравить именинницу пришла заместитель начальника управления культуры администрации города Рязани Марина Лушина. Она пожелала Елизавете Любаевой крепкого здоровья.
Елизавета Любаева родилась в Саратовской области, а в суровые годы Великой Отечественной была труженицей тыла.
В 1960-х годах судьба привела ее в Рязань. Здесь она нашла свое призвание: всю свою сознательную жизнь женщина посвятила профессии бухгалтера.