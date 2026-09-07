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Общество

Сына погибшего участника СВО переведут на службу в Рязанскую область для поддержки матери

Анастасия Мериакри
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Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина оказала содействие многодетной семье, потерявшей главу семьи в зоне специальной военной операции. Благодаря вмешательству омбудсмена решен вопрос о переводе старшего сына для прохождения срочной службы из Мурманской области в родной регион.

В семье воспитывается четверо детей. Глава семьи, участник СВО, погиб при выполнении боевого задания и посмертно удостоен высокой государственной награды – ордена Мужества.

Семья проживает в сельской местности, где отсутствует дошкольное образовательное учреждение. Мать ежедневно вынуждена возить младших детей (четырех и пяти лет) в детский сад соседнего населенного пункта. Выйти на работу она не имеет возможности, так как все время занимает забота о детях и ведение домашнего хозяйства. Старшая дочь в настоящее время получает образование в Москве.

Старший сын семьи самостоятельно принял решение пройти военную службу по призыву, несмотря на имеющееся у него право на освобождение. Еще на этапе призыва мать обращалась с просьбой определить место службы сына в Рязанской области. После гибели супруга здоровье женщины заметно ухудшилось, и поддержка старшего сына стала для семьи жизненной необходимостью. Однако после принятия присяги молодого человека направили для прохождения службы в Мурманскую область.

Особую значимость возвращению сына придает и предстоящее вручение награды. Для родных крайне важно, чтобы орден Мужества их отца смог получить из рук представителей власти именно его старший сын.

Наталья Епихина, которая уже не первый раз оказывает поддержку этой семье (ранее омбудсмен содействовала в поиске супруга, а затем в оформлении всех положенных семье выплат), оперативно взяла ситуацию на контроль.

Уполномоченный связалась с представителями военных ведомств, а также с коллегой – Уполномоченным по правам человека в Мурманской области. Учитывая все обстоятельства и тяжелую жизненную ситуацию многодетной матери, военные структуры приняли положительное решение: молодого человека переведут для дальнейшего прохождения военной службы в Рязанскую область, чтобы он мог находиться рядом с семьей и оказать ей необходимую поддержку.

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