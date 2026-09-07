Рыбак покорил сердце психолога четким выполнением ТЗ

Руководитель управления ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина поделилась с горожанами вдохновляющей историей регистрации брака одной из пар. Знакомство Алексея и Юлии особенно символично: невеста работает психологом в центре «Семья» и не раз проводила встречи для будущих молодоженов в рамках проекта «Будущее вместе» именно в том Дворце торжеств, где теперь зарегистрировала свой собственный брак.

Судьба свела молодых людей на специализированном сайте знакомств в январе 2025 года. При первой встрече они обнаружили, что их объединяет гораздо больше, чем казалось на первый взгляд. Оба являются фанатами «тяжелой» музыки и обладают отличным чувством юмора.

«Шутки мои прямо с ходу понимала», — с теплотой говорит Алексей.

Несмотря на разный бэкграунд — Алексей вырос в деревне, а Юлия привыкла к ритму большого города, — они нашли идеальный баланс. Деревенский житель успешно приобщил городскую девушку к рыбалке, а Юлия с юмором представляет их общее будущее: через 20 лет Алексей будет строить баню и, конечно же, ненароком «затопчет» ее любимые кусты.

Главный залог успеха этой пары — потрясающее взаимопонимание. Юлия шутит, что мужчинам нужно давать четкое «техническое задание» (ТЗ), а Алексей вторит ей, говоря, что готов сделать для любимой всё, главное — чтобы она сама понимала и могла объяснить, чего именно хочет.

Важную роль в союзе сыграл и главный хранитель домашнего очага. Кот Юлии сразу принял Алексея, а новый член семьи, в свою очередь, тоже пришел в восторг от «пушистого инспектора».

Алексей решил не ждать символичной новогодней ночи. 30 декабря, в уютной домашней обстановке, он сделал Юлии предложение руки и сердца. Такой камерный и лишенный лишней помпезности формат оказался именно тем, о чем мечтала невеста.