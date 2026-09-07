Фото со страницы Елены Сорокиной ВКонтакте
Общество

Рыбак покорил сердце психолога четким выполнением ТЗ

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Руководитель управления ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина поделилась с горожанами вдохновляющей историей регистрации брака одной из пар. Знакомство Алексея и Юлии особенно символично: невеста работает психологом в центре «Семья» и не раз проводила встречи для будущих молодоженов в рамках проекта «Будущее вместе» именно в том Дворце торжеств, где теперь зарегистрировала свой собственный брак.

Судьба свела молодых людей на специализированном сайте знакомств в январе 2025 года. При первой встрече они обнаружили, что их объединяет гораздо больше, чем казалось на первый взгляд. Оба являются фанатами «тяжелой» музыки и обладают отличным чувством юмора.

«Шутки мои прямо с ходу понимала», — с теплотой говорит Алексей.

Несмотря на разный бэкграунд — Алексей вырос в деревне, а Юлия привыкла к ритму большого города, — они нашли идеальный баланс. Деревенский житель успешно приобщил городскую девушку к рыбалке, а Юлия с юмором представляет их общее будущее: через 20 лет Алексей будет строить баню и, конечно же, ненароком «затопчет» ее любимые кусты.

Главный залог успеха этой пары — потрясающее взаимопонимание. Юлия шутит, что мужчинам нужно давать четкое «техническое задание» (ТЗ), а Алексей вторит ей, говоря, что готов сделать для любимой всё, главное — чтобы она сама понимала и могла объяснить, чего именно хочет.

Важную роль в союзе сыграл и главный хранитель домашнего очага. Кот Юлии сразу принял Алексея, а новый член семьи, в свою очередь, тоже пришел в восторг от «пушистого инспектора».

Алексей решил не ждать символичной новогодней ночи. 30 декабря, в уютной домашней обстановке, он сделал Юлии предложение руки и сердца. Такой камерный и лишенный лишней помпезности формат оказался именно тем, о чем мечтала невеста.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Павел Малков и Владислав Головин обсудили развитие образования и патриотическое воспитание в Рязанской области
Следующая статья
В возрасте 81 года ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Нина Попова

Популярные материалы

Политика

Эксперт рассказал, откуда могли запустить дроны по Перми

Атака дронов произошла в Перми 7 сентября. Погиб человек, четверо пострадали. Военный эксперт Дандыкин назвал возможные области запуска.
Происшествия

Обломки дрона повредили дом в Рязани, возник пожар на предприятии

Губернатор Рязанской области сообщил о последствиях атаки беспилотников утром 6 сентября. Предварительно, пострадавших нет.
Политика

СМИ раскрыли предполагаемый план Трампа по Украине

Новый план США может предусматривать отвод ВСУ, территориальные уступки, референдум и отказ Украины от вступления в НАТО.
Новости кино и ТВ

Красотку-телеведущую приговорили к смертной казни в Египте

Сара Халифа была задержана в Каире в апреле 2025 года. До ареста она работала телеведущей на нескольких египетских телеканалах и пользовалась популярностью среди зрителей.
Новости кино и ТВ

Умер актер Константин Сироткин, снимавшийся в «Склифосовском»

Актеру было 58 лет. Он больше 20 лет служил в театре «На Басманной» и сыграл десятки ролей в кино. Подробности — в материале.
Темы
Новости России

Двухлетняя девочка скончалась в очереди к педиатру в клинике в Ульяновске

По предварительным данным следствия, перед инцидентом у ребенка наблюдалось недомогание. В связи с ухудшением состояния малышке была оказана помощь сотрудниками бригады скорой медицинской помощи.
Новости России

В возрасте 81 года ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Нина Попова

Нина Попова родилась 20 марта 1945 года. Свой профессиональный путь в искусстве она начала после успешного окончания Школы-студии МХАТ в 1966 году.
Власть и политика

Павел Малков и Владислав Головин обсудили развитие образования и патриотическое воспитание в Рязанской области

В Доме молодежи Рязанской области состоялась встреча губернатора Павла Малкова с молодыми педагогами школ и учреждений дополнительного образования.
Общество

Рязанец отсудил у МУП «РМПТС» более 700 тысяч рублей за залитие помещения

Вода хлынула с внешней стороны улицы через входные ступени, затопив помещение истца.
Происшествия

Начальник участка рязанского завода подозревается в коммерческом подкупе на 300 тысяч рублей

В период с сентября 2023 года по июль 2025 года подозреваемый, 1992 года рождения, занимая должность начальника участка на рязанском предприятии, вступил в преступный сговор.
Спорт

ФК «Рязань» отметит 115-летие в регионе грандиозным шоу с Олегом Романцевым и Натали

Футбольный клуб «Рязань» готовится отметить знаменательную историческую дату: ровно 115 лет назад на рязанской земле состоялся первый официально зафиксированный футбольный матч.
Общество

В Рязани идет отбор в новую Детскую школу академического балета

Педагогом первого набора стала Мария Материнская — действующая артистка Рязанского театра балета и выпускница престижного Педагогического факультета Академии русского балета имени А. Я. Вагановой.
Новости России

Лжеэкстрасенс выманила у москвички 2,5 млн рублей на «спасение» больного сына

Узнав о тяжелых проблемах в семье клиентки, косметолог посоветовала ей обратиться за помощью к своей сестре, которая якобы обладала экстрасенсорными способностями.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье