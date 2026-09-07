Борис Ясинский дал новые поручения подрядчикам по благоустройству Гвардейского сквера

Глава администрации Рязани Борис Ясинский провел выездное рабочее совещание на территории Гвардейского сквера, чтобы лично оценить текущий этап масштабных работ по преображению общественного пространства.

В ходе осмотра объекта основное внимание было уделено организации строительного процесса. Глава города подчеркнул критическую важность строгой синхронизации графиков двух подрядных организаций, работающих на площадке. Это необходимо для того, чтобы избежать задержек, обеспечить бесперебойное выполнение этапов и гарантировать высокое качество итогового результата.

По результатам инспекции в план работ были оперативно внесены необходимые изменения для повышения комфорта будущих посетителей. В частности, принято решение о санитарной вырубке старого дерева, расположенного в непосредственной близости от детской площадки, а также о переносе мусорного контейнера в более удобную и эстетичную зону.

Напомним, что реконструкция Гвардейского сквера реализуется в рамках областной программы по поддержке и реализации проектов местных инициатив.

Проект предусматривает полный цикл работ по созданию современной и безопасной среды: санитарная очистка территории и ремонт дорожного покрытия, установка новых вазонов и малых архитектурных форм, монтаж современного и безопасного детского игрового оборудования, полное обновление системы уличного освещения, обустройство системы видеонаблюдения в рамках комплекса «Безопасный город» для повышения уровня защищенности отдыхающих.