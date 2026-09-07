Фото: администрация Рязани
Общество

Борис Ясинский дал новые поручения подрядчикам по благоустройству Гвардейского сквера

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Глава администрации Рязани Борис Ясинский провел выездное рабочее совещание на территории Гвардейского сквера, чтобы лично оценить текущий этап масштабных работ по преображению общественного пространства.

В ходе осмотра объекта основное внимание было уделено организации строительного процесса. Глава города подчеркнул критическую важность строгой синхронизации графиков двух подрядных организаций, работающих на площадке. Это необходимо для того, чтобы избежать задержек, обеспечить бесперебойное выполнение этапов и гарантировать высокое качество итогового результата.

По результатам инспекции в план работ были оперативно внесены необходимые изменения для повышения комфорта будущих посетителей. В частности, принято решение о санитарной вырубке старого дерева, расположенного в непосредственной близости от детской площадки, а также о переносе мусорного контейнера в более удобную и эстетичную зону.

Напомним, что реконструкция Гвардейского сквера реализуется в рамках областной программы по поддержке и реализации проектов местных инициатив.

Проект предусматривает полный цикл работ по созданию современной и безопасной среды: санитарная очистка территории и ремонт дорожного покрытия, установка новых вазонов и малых архитектурных форм, монтаж современного и безопасного детского игрового оборудования, полное обновление системы уличного освещения, обустройство системы видеонаблюдения в рамках комплекса «Безопасный город» для повышения уровня защищенности отдыхающих.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Двое подростков пострадали в ночном ДТП в Спасском округе
Следующая статья
Рязанский драмтеатр анонсировал планы на 239-й театральный сезон

Популярные материалы

Политика

Эксперт рассказал, откуда могли запустить дроны по Перми

Атака дронов произошла в Перми 7 сентября. Погиб человек, четверо пострадали. Военный эксперт Дандыкин назвал возможные области запуска.
Происшествия

Обломки дрона повредили дом в Рязани, возник пожар на предприятии

Губернатор Рязанской области сообщил о последствиях атаки беспилотников утром 6 сентября. Предварительно, пострадавших нет.
Политика

СМИ раскрыли предполагаемый план Трампа по Украине

Новый план США может предусматривать отвод ВСУ, территориальные уступки, референдум и отказ Украины от вступления в НАТО.
Новости кино и ТВ

Красотку-телеведущую приговорили к смертной казни в Египте

Сара Халифа была задержана в Каире в апреле 2025 года. До ареста она работала телеведущей на нескольких египетских телеканалах и пользовалась популярностью среди зрителей.
Новости России

Амиран Муцоев презентовал Владимиру Путину и Сергею Собянину новую открытую часть парка «Остров Мечты»

Общая площадь «Острова Мечты» увеличилась до 850 тыс. кв. м. Теперь в парке действует 15 тематических зон, а количество механических аттракционов превысило 60, что позволило войти в пятёрку крупнейших парков мира по этому показателю. 
Темы
Новости России

Двухлетняя девочка скончалась в очереди к педиатру в клинике в Ульяновске

По предварительным данным следствия, перед инцидентом у ребенка наблюдалось недомогание. В связи с ухудшением состояния малышке была оказана помощь сотрудниками бригады скорой медицинской помощи.
Новости России

В возрасте 81 года ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Нина Попова

Нина Попова родилась 20 марта 1945 года. Свой профессиональный путь в искусстве она начала после успешного окончания Школы-студии МХАТ в 1966 году.
Общество

Рыбак покорил сердце психолога четким выполнением ТЗ

Главный залог успеха этой пары — потрясающее взаимопонимание. Юлия шутит, что мужчинам нужно давать четкое «техническое задание» (ТЗ).
Власть и политика

Павел Малков и Владислав Головин обсудили развитие образования и патриотическое воспитание в Рязанской области

В Доме молодежи Рязанской области состоялась встреча губернатора Павла Малкова с молодыми педагогами школ и учреждений дополнительного образования.
Общество

Рязанец отсудил у МУП «РМПТС» более 700 тысяч рублей за залитие помещения

Вода хлынула с внешней стороны улицы через входные ступени, затопив помещение истца.
Происшествия

Начальник участка рязанского завода подозревается в коммерческом подкупе на 300 тысяч рублей

В период с сентября 2023 года по июль 2025 года подозреваемый, 1992 года рождения, занимая должность начальника участка на рязанском предприятии, вступил в преступный сговор.
Спорт

ФК «Рязань» отметит 115-летие в регионе грандиозным шоу с Олегом Романцевым и Натали

Футбольный клуб «Рязань» готовится отметить знаменательную историческую дату: ровно 115 лет назад на рязанской земле состоялся первый официально зафиксированный футбольный матч.
Общество

В Рязани идет отбор в новую Детскую школу академического балета

Педагогом первого набора стала Мария Материнская — действующая артистка Рязанского театра балета и выпускница престижного Педагогического факультета Академии русского балета имени А. Я. Вагановой.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье