Пять беспилотников сбили над Рязанской областью днем 4 сентября

Средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Рязанской областью в дневное время 4 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

«Днём над территорией региона сбиты пять БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», — написал Павел Малков.

Атака на Рязанскую область произошла на фоне масштабной работы сил ПВО по всей стране. Как сообщило Министерство обороны Российской Федерации, в течение дня в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными расчетами было перехвачено и уничтожено в общей сложности 480 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.