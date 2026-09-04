Фото: администрация Рязани
Общество

Власти Рязани объяснили, когда начнется разбор подъездов дома на улице Новоселова, пострадавших от БПЛА

Анастасия Мериакри
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Администрация Рязани прокомментировала ситуацию вокруг многоквартирного дома № 42 по улице Новоселова, который получил повреждения в результате атаки беспилотника 15 мая. Поводом для разъяснений стали обращения жителей соседних подъездов, обеспокоенных ограничением доступа, неудобными обходными маршрутами.

В социальных сетях рязанцы, проживающие в уцелевших подъездах, выразили обеспокоенность по поводу предстоящего разбора 9-го и 10-го подъездов. Люди опасаются за целостность оставшейся части здания и жалуются на отсутствие информирования.

Кроме того, жители указали на неудобства, связанные с перекрытием дороги между подъездами. Чтобы добраться до ближайших объектов, людям, включая пожилых и маломобильных граждан, приходится делать большой крюк или идти по краю проезжей части, что небезопасно.

В администрации Рязани разъяснили, что опасная зона была ограждена исключительно в целях безопасности проживающих. Касательно разборки поврежденных конструкций, в городской администрации подчеркнули, что этот процесс требует тщательной проработки и точных инженерных расчетов.

«Перед началом работ обязательно всех жильцов дома проинформируем. На данный момент сделано самое главное — обеспечена безопасность всех проживающих в нем», – отметили в мэрии.

Также власти отчитались о подготовке дома к зиме: чтобы в соседних, не пострадавших напрямую подъездах не возникло проблем с теплоснабжением после демонтажа, была проведена закольцовка систем отопления.

Администрация опубликовала схему, на которой красным цветом выделен участок, где движение людей временно запрещено. Синим цветом обозначены безопасные обходные маршруты. Мэрия настоятельно просит жителей пользоваться только ими, несмотря на кажущиеся неудобства.

Фото: администрация Рязани

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