Строительство школы в Семчино в Рязани взято на особый контроль антикоррупционного комитета

В Рязании продолжается возведение новой общеобразовательной школы в микрорайоне Семчино. В сентябре 2026 года ход реализации этого важного социального объекта проверили представители Антикоррупционного комитета Рязанской области.

На момент инспекции на строительной площадке велись активные работы сразу по нескольким ключевым направлениям. Подрядчики занимались монтажом систем отопления и вентиляции, а также устройством ливневой системы водоотведения. Параллельно на объекте уже начались внутренние отделочные работы и благоустройство прилегающей территории.

Учитывая высокую социальную значимость объекта для жителей микрорайона, представители надзорного ведомства дали четкие рекомендации строителям. Подрядной организации было указано на необходимость наращивания темпов производства работ при строгом соблюдении всех норм и требований к их качеству.

В настоящее время ход строительства школы находится на особом контроле профильных структур, что позволит обеспечить своевременную и качественную сдачу объекта в эксплуатацию.