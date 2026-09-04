Женщина с пистолетом попыталась «разрулить» очередь на заправку в Екатеринбурге

Сотрудники уголовного розыска Екатеринбурга установили личность женщины, которая привлекла внимание очевидцев, пытаясь управлять автомобильной очередью на одной из местных автозаправочных станций с пистолетом в руках. В настоящее время принимаются меры для ее доставки в отдел полиции для проведения разбирательства.

Местные средства массовой информации сообщили о странном происшествии на одной из АЗС Екатеринбурга. По словам очевидцев, женщина с пистолетом в руках самостоятельно пыталась регулировать потоки машин, выстроившихся в очередь, что вызвало недоумение и обеспокоенность других водителей.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Валерий Горелых прокомментировал ситуацию, подтвердив, что сыщики уже вышли на след подозреваемой.

«Личность вооруженной «стволом» гражданки сыщики уголовного розыска уже установили. Сейчас проводятся мероприятия по доставлению ее в отдел полиции для соответствующего разбирательства и принятия мер реагирования», — заявил представитель ведомства агентству ТАСС.

При этом в полиции уточнили важную деталь: по предварительным данным, предмет, который держала в руках женщина, с высокой долей вероятности является пневматическим пистолетом, а не боевым огнестрельным оружием.