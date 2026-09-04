Фото с сайта Правительства Рязанской области
Общество

Павел Малков вручил премии до 100 тысяч рублей лучшим проектам ТОС Рязанской области

Анастасия Мериакри
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В Рязани состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодного регионального конкурса «Лучшие проекты территориального общественного самоуправления (ТОС) Рязанской области». В мероприятии приняли участие губернатор Павел Малков, первый заместитель Председателя Правительства региона Денис Боков, министр территориальной политики Жанна Фомина, а также депутат областной Думы и участник СВО Роман Иголкин.

Открывая церемонию, глава региона подчеркнул высокую социальную значимость работы органов ТОС. Павел Малков отметил, что количество таких объединений в области неуклонно растет: сегодня их насчитывается уже 475, при этом только за прошлый год их стало больше на двести.

«ТОСы объединяют самых активных и энергичных рязанцев, которые по-настоящему любят свои города и поселки. Там, где они есть, всегда будет лучше. Там уют, чистота, порядок, есть жизнь. ТОСы возрождают лучшие традиции добрососедства, хорошо знают, что волнует людей, и решают локальные проблемы. Мы с вами вместе блестяще работаем в одной команде – на развитие региона», – заявил губернатор.

Конкурс лучших проектов является одним из ключевых инструментов поддержки активистов. За последние годы в регионе гранты и премии получили уже свыше 200 инициатив ТОС, многие из которых также реализуются в рамках программы поддержки местных инициатив.

Для помощи общественникам в области создана целая сеть Ресурсных центров поддержки НКО и ТОС, где помогают грамотно подготовить заявки на конкурсы. На сегодняшний день такие центры работают в 19 муниципалитетах, а в текущем году их сеть расширится еще на три округа: Захаровский, Путятинский и Пителинский.

В этом году на конкурс поступило 86 заявок по шести актуальным номинациям: «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни», «Работа с детьми и молодежью», «Охрана общественного порядка», «Укрепление мира, дружбы и согласия», «Укрепление института семьи» и «Благоустройство территории».

По итогам экспертной оценки были определены 28 победителей. Им были вручены дипломы и денежные премии в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Остальные участники также получили поощрительные выплаты в размере 15 тысяч рублей за активность.

После торжественного награждения для участников состоялась лекция на тему: «Терроризм: как не стать жертвой вербовки». Спикером выступил депутат областной Думы, председатель Ассоциации СВО Рязанской области и лектор общества «Знание» Роман Иголкин.

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