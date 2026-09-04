

Знаете, что общего между вашим шкафом после лета и сентябрём этого года? И то, и другое требует немедленной ревизии. Астрологи в один голос твердят: спокойная осень — это миф, придуманный теми, кто ни разу не сверялся со звёздами. Об этом говорит в своём прогнозе и знаменитая Тамара Глоба. Дочитайте до конца — и вы узнаете не только опасные даты месяца, но и что конкретно ждёт ваш знак зодиака в ближайшие недели.

Почему сентябрь принадлежит Деве, и при чём тут ваш урожай

Ах, сентябрь! Месяц, который открывает осень под покровительством Девы — знака дотошного, мудрого и до одержимости любящего порядок. Не зря её символ — женщина с колосом: это про урожай, который вы собирали весь год, даже не замечая этого.

Управляет Девой Меркурий, но не тот лёгкий и порхающий Меркурий Близнецов, а его земная, более серьёзная версия. Такой Меркурий не разбрасывается — он сортирует, раскладывает по полочкам и требует конкретики. поэтому сентябрь — время подведения итогов, а не новых воздушных замков. Вы наверняка уже чувствуете это желание навести порядок — в делах, в отношениях, даже в переписке с бывшими. Совпадение? Вряд ли.

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Дева щедро наделяет этот месяц вниманием к деталям: удачное время для медицины, финансов, науки и всего, что связано со сферой обслуживания.А ещё, что особенно приятно, для прочных, избирательных связей. Если в вашей жизни есть человек-Дева, с которым не было серьёзных обид, эта дружба, скорее всего, останется с вами надолго.

А вы уверены, что уже подвели итоги лета — или продолжаете жить на автопилоте, надеясь, что осень сама расставит всё по местам?

Опасные даты сентября: когда лучше перестраховаться

Смелое утверждение, которое многие не хотят слышать: не все дни сентября одинаково безопасны. Начало и конец месяца связаны с повышенным вниманием к стихиям — водой, погодой, урожаем. Первая неделя сентября, а также начало и конец второй декады — время, когда стоит быть внимательнее в дороге и в бытовых вопросах.

Этот месяц также принесёт неожиданные новости в сфере финансов и общественных организаций, серьёзные проверки и, что называется, вынесет сор из избы там, где его давно не выносили. Ждите и громких судебных историй — в конце сентября они точно попадут в заголовки. А ближе к финалу месяца растёт и пожароопасность — так что берегите себя и своих близких на дорогах.

Отдельная дата — 21 сентября, осеннее равноденствие (хотя Солнце официально перейдёт в Весы только 23-го). Этот день лучше провести с самыми близкими людьми — с теми, с кем вы готовы строить что-то настоящее.

Дни, требующие повышенного внимания в делах и в дороге: 3, 4, 6, 7, 12, 13, 15, вторая половина 19-го, 20, первая половина 22-го, 26, 28 и 30 сентября.

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Но главный секрет, о котором молчат многие гороскопы «для галочки», ждёт вас впереди — что именно принесёт сентябрь конкретно вашему знаку.

Что ждёт каждый знак зодиака: разбираем по полочкам

Овен: ремонт, семья и работа в команде

Готовьтесь к заботам по дому и ремонту — расходы будут, но и результат порадует. Творчество и любовь тоже не обделят вас вниманием, но главный акцент — на интеллектуальной работе и проектах, которые получится реализовать только в команде, а не в одиночку. Перемены в личной жизни возможны в начале и конце второй декады. А за рулём в конце месяца — особая внимательность.

Телец: любовь, учёба и поддержка близких

Прекрасный период для детей, знаний, знакомств и отдыха. Правда, в начале месяца стоит быть аккуратнее в отношениях с женщинами. Родственники потребуют вашей помощи, зато и сами щедро поддержат вас в ответ. Здоровьем стоит заняться в первой декаде и в конце месяца.

Близнецы: жильё, знания и новые дороги

Хорошее время для жилищных вопросов и всего, что касается недвижимости — своей или семейной. Первая декада благоволит любви и творчеству. А вот некоторые встречи могут не одобрить друзья, а планы — сорваться в начале и в конце второй декады. Финансам стоит уделить внимание в начале и конце месяца.

Рак: обучение, дом и новые знакомства

Месяц новых знакомств и реализации творческих планов — самое время показать себя публике. Параллельно — обустройство жилья. Со второй декады открывается прекрасный период для любви и личной жизни, вплоть до удачного времени для зачатия. Возможны споры с окружающими ближе к концу месяца, но родственники поддержат почти во всём.

Лев: доходы, покупки и осторожность в дороге

Открываются хорошие возможности для доходов и покупок — но советуйтесь с близкими перед крупными тратами.В начале месяца будьте внимательны к окружению. возможны потери, а в конце. к поездкам, особенно если речь о близких людях. На службе не исключены сплетни за спиной, преимущественно в начале и в конце сентября.

Дева: реализация планов и заслуженное признание

Ваш собственный месяц — время, когда наконец реализуются планы, которые вы давно вынашивали. Вас будут поддерживать даже случайные люди. Хорошая пора для подарков и приобретений. А вот к новым знакомствам в конце первой и начале второй декады, а также в середине третьей декады отнеситесь внимательнее — не все связи окажутся удачными.

Весы: перемены в связях и раскрытие талантов

В начале месяца некоторые отношения могут рассыпаться — и старые, и совсем новые. Но параллельно раскрываются ваши таланты, особенно в общении и умении находить общий язык между людьми. Хорошее время для справедливых решений — они не раз будут проверены на прочность, но в итоге правда возьмёт верх.

Скорпион: поддержка друзей и внимание к личной жизни

Работа и отношения с руководством не раз заставят понервничать, зато вдали от дома вам будет отлично. Друзья и давние знакомые поддержат советом и делом. Во второй половине месяца зародятся новые планы — их реализация придёт чуть позже. А вот к вашей личной жизни и творчеству будет приковано внимание окружающих — особенно в конце сентября.

Стрелец: новые люди и трудности с заработком

Трудности постепенно отступают, а в жизнь входят новые люди с интересными проектами — возможно, трансформация старых идей. Хорошее время продвигать себя перед руководством. А вот с финансами будет туго — в начале месяца и в начале второй декады. В конце сентября придётся выбирать между дальней дорогой и делами близких.

Козерог: успехи вдали от дома и споры с партнёрами

Двойственный месяц: с одной стороны, поддержка людей издалека и удачные дела вне дома, с другой, почти весь месяц придётся отстаивать свои права перед партнёрами и оппонентами. В начале сентября много внимания потребует дом и дела родителей. В карьере не обойдётся без споров, но подруга и близкие всегда будут рядом.

Водолей: переоценка ценностей и поддержка издалека

Время пересмотреть старые планы и отношения — кого-то из круга общения вы, возможно, потеряете, зато обретёте поддержку от родственников и знакомых издалека, особенно со второй декады. Хорошая пора для работы и вопросов здоровья. Семейным отношениям стоит уделить больше времени в начале и в конце месяца.

Рыбы: дети, семья и перспективы издалека

Много времени и заботы уйдёт на семью и детей. Придётся пересмотреть отношения с теми, кого любите — возможны расходы в начале месяца. Некоторые планы рухнут в начале второй и в конце третьей декады, зато удачные возможности придут издалека — дороги, творчество, любовь. Хорошая база для перспектив на весь оставшийся год.

А что в итоге?

Сентябрь этого года и правда похож на генеральную уборку — из тех, после которых находишь то, что давно потеряно, и наконец избавляешься от того, что давно тянуло на дно. Дева не терпит хаоса, и, кажется, в этом месяце она решила навести порядок в жизни каждого из нас — кому-то мягко, кому-то настойчиво.

А как у вас проходит этот сентябрь — уже начали подводить итоги лета или всё ещё в процессе? Поделитесь в комментариях, какой знак зодиака вы носите — интересно, совпало ли что-то из прогноза с тем, что происходит у вас прямо сейчас.