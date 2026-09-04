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Политика

Политолог рассказал, когда переговорный трек по Украине изменится в пользу России

Алексей Самохин
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Президент США Дональд Трамп стремится возобновить переговорный процесс по Украине до выборов в конгресс. Об этом NEWS.ru заявил политолог Малек Дудаков.

По его словам, у администрации Трампа остается около двух месяцев до выборов, после которых республиканцы, вероятно, могут потерять позиции. В таком случае с 2027 года американскому президенту придется работать с оппозиционно настроенным конгрессом.

«Ребята торопятся, потому что у них остается всего лишь два месяца до выборов. Республиканцы, скорее всего, проиграют. Соответственно, с 2027 года Трампу придется иметь дело с враждебным конгрессом», — сказал Дудаков.

Политолог считает, что Вашингтон хотел бы добиться заметных результатов по украинскому вопросу до голосования. Это позволило бы Трампу заявить о выполнении своих предвыборных обещаний.

При этом завершить конфликт за несколько месяцев, по мнению эксперта, вряд ли удастся. Дудаков считает, что предстоящая зима может серьезно ухудшить положение Украины, после чего переговорные позиции России окажутся сильнее.

«Ситуация у них будет настолько плачевная, что представителям коллективного Запада придется летом вести с нами переговоры уже на совсем других условиях, гораздо менее выгодных для себя и гораздо более выгодных для нас», — заявил политолог.

Дудаков добавил, что возможная деэскалация могла бы положительно повлиять и на внутреннюю ситуацию в США. Снижение напряженности, по его мнению, способно привести к падению цен на топливо и получить поддержку части американских избирателей.

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