Владимир Путин, фото: www.kremlin.ru
Политика

Путин сделал несколько важных заявлений на ВЭФ-2026

Алексей Самохин
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Россия продолжит наносить ответные удары по Украине, чтобы противнику было «неповадно» атаковать российские объекты. Об этом Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026).

Президент отметил, что сейчас нет сценария, который потребовал бы проведения мобилизации в России. При этом Москва намерена продолжать укреплять систему ПВО, пока идет специальная военная операция.

По словам Путина, российские средства противовоздушной обороны смогли отбить все атаки на нефтеперерабатывающие заводы, которые произошли позапрошлой ночью. Около 10% поврежденных мощностей пока требуют восстановления, но эти объекты рассчитывают вернуть в строй в ближайшее время.

«Мы должны быть ко всему готовы», — сказал президент, отвечая на вопрос о возможном дефиците топлива в России.

Российские предприятия уже начали вкладывать средства в защиту своих объектов от атак. Путин отметил, что принятые меры дают результат и в дальнейшем пригодятся для повышения безопасности критически важной инфраструктуры.

Отдельно президент рассказал об указе, который обязывает бизнес самостоятельно обеспечивать защиту важнейших объектов. Ранее таких требований к компаниям не существовало.

Путин сообщил и о дополнительных поступлениях в бюджет. По его словам, российские компании добровольно перечислили государству сотни миллиардов рублей.

На фоне роста мировых цен на нефть экспорт сырой нефти стал для российских компаний более выгодным. При этом президент подчеркнул необходимость учитывать возможные риски для внутреннего топливного рынка.

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