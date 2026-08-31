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Политика

Мощнейший пожар под Киевом, ВС РФ выносят логистику и склады

Алексей Самохин
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Российские Вооруженные силы продолжают наносить удары по объектам логистики на Украине и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным ведомства, 31 августа ударные беспилотники в течение дня атаковали два объекта в Киевской области. Первый — логистический центр «DHL Логистик» в населенном пункте Погребы. Складские помещения этого центра, как утверждает Минобороны, использовались для хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним.

Второй объект — торгово-логистический центр «Заммлер склад» в Борисполе. По версии российского военного ведомства, там хранили и распределяли грузы военного назначения, которые поставляли ВСУ западные страны.

Удары в Одесской области и порту «Южный»

Не обошлось и без ударов южнее. В Одесской области, в населенном пункте Нерубайское, поражению подвергся логистический центр. Его, по данным Минобороны, использовали для хранения и распределения военных грузов, направлявшихся в порт «Одесса». 

Кроме того, в порту «Южный» нанесли удар по сухогрузу с военным имуществом для украинской армии.

Что сообщают украинские СМИ

Под Киевом, по сообщениям украинских медиа, произошли мощные взрывы и вспыхнул масштабный пожар. Огромный столб черного дыма виден даже из столицы, хотя сам объект горит в десятках километров от Киева.

Украинские СМИ также утверждают, что под удар попали крупные склады сети магазинов «Аврора», и торговая сеть рискует остаться без части товаров. 

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