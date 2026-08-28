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Политика

Киев в дыму после удара по складу ракет «Фламинго» 

Алексей Самохин
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Российские военные ночью нанесли групповой удар по логистическим центрам и портовой инфраструктуре Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом 28 августа сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, ударные беспилотники поразили складской комплекс ООО «Стеллар Джет» в Киевской области. На объекте, как утверждает Минобороны, хранились готовые изделия дальнобойных крылатых ракет «Фламинго» и топливо для ракетных ускорителей.

Еще шесть хранилищ оказались под ударом в порту Одессы. В Минобороны заявили, что там находилось имущество военного назначения, предназначенное для обеспечения украинской армии.

Речь идет о продолжении серии ударов по украинской логистической и военной инфраструктуре. Накануне сообщалось об атаках на портовые объекты, промышленные предприятия и логистические центры в нескольких регионах Украины. Reuters со ссылкой на украинские власти писал, что удары затронули, в частности, портовую, промышленную и энергетическую инфраструктуру.

Комплекс «Стеллар Джет» ранее не фигурировал в широко распространенных сообщениях о производстве ракет «Фламинго». 

Также в соцсетях сообщается об ударе по ТЦ «Эпицентр» в Запорожье. Это был второй и последний торговый центр компании в городе. После удара над местом падения поднимается сильный дым.

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