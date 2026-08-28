В Соколовке автомобиль влетел в опору ЛЭП, обесточены 13 улиц

В рязанском посёлке Соколовка с 10:00 проводятся неотложные работы ресурсоснабжающей организацией «Россети» по замене опоры ЛЭП, повреждённой в результате наезда транспортного средства. Из-за ДТП оказались обесточены улицы посёлка.
Отключена подача электроэнергии по следующим адресам: улицы Гагарина, Дачная, Заречная, Озёрная, Полевая, Полиграфистов, Попова, Карцева, Железнодорожная, Ленпоселок, Мира, Куйбышевское шоссе и посёлок Лесок. Ориентировочное время завершения работ — в течение трёх часов.
Бригады сделают всё возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии как можно скорее, уточнили в организации. По всем вопросам электроснабжения можно обращаться в диспетчерскую службу по телефону 55-01-12.