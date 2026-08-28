Происшествия

В Соколовке автомобиль влетел в опору ЛЭП, обесточены 13 улиц

Валерия Мединская
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В рязанском посёлке Соколовка с 10:00 проводятся неотложные работы ресурсоснабжающей организацией «Россети» по замене опоры ЛЭП, повреждённой в результате наезда транспортного средства. Из-за ДТП оказались обесточены улицы посёлка.

Отключена подача электроэнергии по следующим адресам: улицы Гагарина, Дачная, Заречная, Озёрная, Полевая, Полиграфистов, Попова, Карцева, Железнодорожная, Ленпоселок, Мира, Куйбышевское шоссе и посёлок Лесок. Ориентировочное время завершения работ — в течение трёх часов.

Бригады сделают всё возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии как можно скорее, уточнили в организации. По всем вопросам электроснабжения можно обращаться в диспетчерскую службу по телефону 55-01-12.

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