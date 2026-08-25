Студент из Омска похитил 1 126 000 у рязанской пенсионерки

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Рязанской области задержали подозреваемого в крупном телефонном мошенничестве. Им оказался 18-летний студент колледжа из Омска, который выступал в роли курьера при хищении денег у 74-летней жительницы Рязани.

По данным следствия, преступники использовали классическую схему с «каруселью» звонков. Злоумышленники, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда и правоохранительных органов, оказывали на пожилую женщину сильное психологическое давление. Они убедили жертву собрать все личные накопления и обналичить банковские вклады, чтобы якобы поместить их в «безопасную ячейку» для «декларирования» и сохранения.

В назначенное время к дому пенсионерки прибыл молодой человек. Назвав условное кодовое слово, он забрал у женщины 1 миллион 126 тысяч рублей. Вскоре после этого связь с псевдо-сотрудниками оборвалась, и потерпевшая обратилась в полицию.

По данному факту ОМВД России по Московскому району Рязани было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщикам удалось установить личность и местонахождение курьера. Задержание молодого человека произошло в Москве. Как выяснилось, студент из Омска приехал в столицу на лето и, желая заработать, устроился курьером к телефонным мошенникам. По заданию кураторов он приехал в Рязань, забрал деньги, перевел основную сумму сообщникам, а себе оставил оговоренный процент.

В настоящее время подозреваемый этапирован в Рязань для проведения следственных действий. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Согласно санкциям статьи, юноше грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все соучастники преступной группы.