В течение дня 19 августа средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотных летатель аппаратов на территории нескольких российских регионов. Как сообщило Министерство обороны РФ, Рязанская область вошла в число субъектов, над которыми были перехвачены и уничтожены БПЛА.

Согласно официальной сводке Минобороны, в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 438 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Атака носила массированный характер и затронула обширную географию. БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

В сводке Минобороны не уточняется точное количество беспилотников, сбитых над территорией Рязанской области. Ведомство ограничилось общим указанием региона в числе территорий, где дежурные средства ПВО успешно выполнили свои задачи.