Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Происшествия

Над Рязанской областью днем 19 августа сбиты украинские беспилотники

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В течение дня 19 августа средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотных летатель аппаратов на территории нескольких российских регионов. Как сообщило Министерство обороны РФ, Рязанская область вошла в число субъектов, над которыми были перехвачены и уничтожены БПЛА.

Согласно официальной сводке Минобороны, в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 438 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Атака носила массированный характер и затронула обширную географию. БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

В сводке Минобороны не уточняется точное количество беспилотников, сбитых над территорией Рязанской области. Ведомство ограничилось общим указанием региона в числе территорий, где дежурные средства ПВО успешно выполнили свои задачи.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Гороскоп на 20 августа для всех знаков зодиака
Следующая статья
Маргарита Симоньян рассказала о самой тяжёлой главе книги памяти Тиграна Кеосаяна

Популярные материалы

Происшествия

Атака БПЛА на Рязанскую область 18 августа: что известно

Регион вновь подвергся атаке. Есть пострадавшие, повреждены дома. Оперативная информация.
Армия и СВО

Угроза атаки дронов на Рязань сохраняется, Москва отбивает массированный налёт

Беспилотники ВСУ снова долетели до регионов центральной России, одной из целей была столица.
Общество

Рязанцы слышали громкие звуки, в регионе опасность налёта БПЛА

С полуночи в регионе действует опасность налёта.
Новости России

Маргарита Симоньян раскрыла тяжёлые подробности лечения рака

После лучевой терапии у известной телеведущей начались тяжёлые осложнения.
Новости России

Волгоградский охотник, оштрафованный за стрельбу по БПЛА, раскрыл детали дела

Пенсионер Николай Мухин из Волгоградской области, которого оштрафовали на...
Темы
Новости России

Маргарита Симоньян оплатит штраф фермера, пытавшегося сбить БПЛА из ружья

Симоньян заявила, что оплатит штраф волгоградскому фермеру Николаю Мухину, которого суд оштрафовал на 40 тысяч рублей за попытку сбить украинский беспилотник из охотничьего ружья.
Происшествия

Малков назвал количество сбитых днём 19 августа над Рязанской областью беспилотников

В период с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 438 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
Общество

Спасатели два часа освобождали мужчину, провалившегося на ветхом мосту в Рязани

По словам очевидцев, инцидент произошёл на одном из пешеходных мостов в посёлке Карцево.
Новости России

Маргарита Симоньян рассказала о самой тяжёлой главе книги памяти Тиграна Кеосаяна

По признанию Симоньян, одна из глав книги далась ей особенно тяжело — журналистка прочитала этот фрагмент всего один раз, сразу во время записи аудиокниги.
Интересное

Гороскоп на 20 августа для всех знаков зодиака

Четверг, 20 августа, проходит под знаком рассеивающегося тумана: то, что ещё вчера казалось хаосом и неразберихой, сегодня начнёт обретать смысл. Звёзды требуют от нас терпения, умения видеть общую картину и не размениваться на мелочи.
Интересное

Астролог объяснила, почему в коридор затмений снятся кошмары и «кричит душа»

Сейчас мы находимся в самом центре кармического коридора затмений, который открылся 12 августа полным солнечным затмением и закроется 28 августа частичным лунным.
Новости России

В Хабаровском крае в лесу нашли тайник с 312 кг красной икры на 8,5 млн рублей

В ходе осмотра тайника пограничники обнаружили 13 пластиковых контейнеров с икрой горбуши. Общий вес изъятой продукции составил 312 килограммов.
Общество

Масштабное отключение воды ждет рязанцев 20 августа

В четверг, 20 августа, в связи с проведением ремонтных работ на водопроводе подача воды будет прекращена с 09:30 до 21:00.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье