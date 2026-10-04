Рязанец Михаил Поддевалин стал чемпионом мира по стрельбе из лука

С 28 сентября по 3 октября в Соединенных Штатах Америки проходил чемпионат мира по стрельбе из лука в дисциплине 3D, где блестящий результат показал представитель нашего региона Михаил Поддевалин.

Мировое первенство собрало на своих площадках 246 спортсменов из 24 стран мира. Честь России защищала сборная команда из 18 атлетов, представляющих различные регионы страны. В их числе оказались и три представителя Рязанской области: заслуженный мастер спорта России Михаил Поддевалин, мастер спорта России международного класса Юлия Блантер и мастер спорта России Мария Гук. Все они являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит» и представляют региональный Центр спортивной подготовки.

Для Михаила Поддевалина этот турнир сложился максимально успешно. 2 октября в командных соревнованиях мужская сборная России завоевала серебряные медали, уступив в напряженном поединке команде Франции со счетом 130:97.

Однако главный триумф состоялся в завершающий день чемпионата, 3 октября. В личном финале наш земляк встретился с представителем Франции Робином Гардёром. Проявив выдающуюся точность и выдержку, Михаил одержал уверенную победу в «золотом финале», официально став чемпионом мира.

Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил атлета и его наставника: «Поздравляю Михаила и его тренера Игоря Горшкова с отличным результатом и исторической победой!»