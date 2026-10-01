Директора учреждения в Рязани обвинили в хищении 4 млн рублей. Стали известны подробности

В Рязани завершили расследование дела 65-летнего директора муниципального учреждения культуры. Мужчину обвиняют в четырех эпизодах мошенничества и неправомерном обороте средств платежей, а ущерб городскому бюджету превысил 4 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия, с июня 2023 года по январь 2026 года руководитель заключал фиктивные договоры с охранными предприятиями. Документы предусматривали круглосуточную охрану учреждения, однако фактически подрядчики эти услуги не оказывали. Деньги ежемесячно поступали на счета охранных организаций за якобы выполненную работу. После этого средства переводили на банковскую карту обвиняемого, который распоряжался ими по своему усмотрению.

Следователи считают, что мужчина убеждал представителей компаний в законности таких операций и вводил их в заблуждение относительно назначения денег.

В результате, по данным СК, бюджету Рязани причинен ущерб на сумму более 4 млн рублей. Мужчине предъявили обвинение по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ, а также по части 6 статьи 187 УК РФ.

Оперативное сопровождение дела обеспечивали сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД. Чтобы обеспечить возможное возмещение ущерба, суд по ходатайству следователя арестовал имущество обвиняемого.

Следствие собрало необходимые доказательства и направило уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд.

Ранее о завершении расследования сообщала прокуратура Рязанской области.