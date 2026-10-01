Генерал рассказал, откуда запускают дроны на Рязань и Тулу

Беспилотники, атакующие Рязанскую и Тульскую области, могут запускаться с территорий Украины, находящихся ближе всего к российским регионам. Такое мнение в комментарии aif.ru высказал председатель президиума организации «Офицеры России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

По его словам, для ударов используют аппараты с дальностью полета, достаточной для достижения конкретных целей. Липовой назвал Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Одесскую области возможными районами запуска.

«В случае с Рязанью и Тулой речь идёт о Сумах, Харькове, Днепропетровске и Одессе», — заявил генерал-майор.

Липовой связал снижение интенсивности атак с расширением российской зоны безопасности. Он предположил, что удары по российским регионам прекратятся после установления контроля над Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областями.

«Расширение зоны безопасности должно привести к снижению интенсивности атак на российские регионы», — сказал он.

Ночью 1 октября в Рязанской области объявляли беспилотную опасность. Сигнал поступил в 02:17, отбой объявили в 04:05. В сводке Минобороны РФ об уничтоженных над Рязанской областью беспилотниках не сообщалось.

В Тульской области, по данным губернатора Дмитрия Миляева, ПВО за ночь уничтожила 22 беспилотника.