В Рязани мужчина за деньги зарегистрировал в своем доме девять мигрантов

Полиция Рязани выявила фиктивную постановку на миграционный учет девяти граждан одной из стран Средней Азии. За каждого зарегистрированного приезжего 57-летний житель Мурмина получал деньги.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области, мужчина подал необходимые документы в МФЦ и оформил регистрацию шести женщин и трех мужчин в возрасте от 26 до 49 лет. При этом иностранцы фактически никогда не жили в доме рязанца. Полицейские установили, что хозяин жилья сознательно предоставил недостоверные сведения о месте пребывания приезжих.

По данным правоохранителей, такие действия позволяли иностранным гражданам избежать миграционного контроля и находиться в России с нарушением установленного порядка.

В отношении 57-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ о фиктивной постановке на учет иностранных граждан или лиц без гражданства. Максимальное наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы.