БПЛА уничтожили над Рязанской областью ночью 28 сентября

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 254 украинских беспилотника над регионами России, включая Рязанскую область. Об этом утром 28 сентября сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, дроны сбивали с 20:00 27 сентября до 08:00 28 сентября. Аппараты самолетного типа обнаружили над Белгородской, Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Орловской, Саратовской и Ростовской областями.
В список регионов, где работала ПВО, вошли Московский регион, Краснодарский край, Республика Крым. Еще часть беспилотников уничтожили над акваториями Азовского и Черного морей.
Сколько именно дронов сбили над Рязанской областью, в сообщении Минобороны России не уточняется.
Информация о последствиях атаки на территории региона на момент публикации не приводилась.