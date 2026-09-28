Свиную голову на могиле Егора Летова нашли в Омске — SHOT

На могиле Егора Летова в Омске нашли свиную голову с латинскими надписями. По данным SHOT, её приклеили к надгробию лидера «Гражданской обороны» на Старо-Восточном кладбище.

Голова раскрашена серой краской. По словам поклонника группы, на ней написана цитата из Библии, а ниже клич крестоносцев на латыни. Точный текст надписей в сообщении не приводится.

Мужчина рассказал, что увидел всё это 23 сентября и обратился к смотрителям кладбища. По его словам, голову так и не убрали. Кто это сделал и зачем, неизвестно. О заявлении в полицию в сообщении не говорится.

Егор Летов основал «Гражданскую оборону», одну из главных групп сибирского андеграунда. Музыкант и поэт умер в Омске 19 февраля 2008 года и похоронен на Старо-Восточном кладбище.