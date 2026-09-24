88-летняя мать известного музыкального критика Сергея Соседова, который скоропостижно скончался 24 сентября, рассказала о звонке, из которого узнала о его смерти. Как передаёт РЕН ТВ, пожилая женщина не сразу поверила в скорбную новость, которую ей сообщили.

— Я думала, это неправда, что мошенник звонил, — призналась Антонина Петровна.

О смерти сына ей рассказал некий продюсер, которого она не знает. Женщине доложили, что Сергей Соседов спускался по лестнице и упал, при падении ударился головой. На место происшествия прибыла «скорая», но спасти критика медикам не удалось.

Что известно о смерти Сергея Соседова

Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов ушёл из жизни в якутском городе Нерюнгри. Он должен был войти в жюри международного конкурса красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока». Финал был назначен на ближайшую пятницу. Пока что официальной информации о причине смерти нет. Одни полагают, что скончался Соседов от удара головой во время падения, другие вспоминают, что у критика были проблемы с сердцем.

Организатор конкурса моды «Жемчужина Дальнего Востока» Виктор Беззубов помог восстановить картину случившегося. По его словам, журналист прилетел из Москвы, после чего приехал в отель на машине. Соседов заявил ему, что не пойдёт на завтрак, так как хочет выспаться.

«Он вышел на улицу прогуляться минут 10-15 и зашел в отель. И тут же это все случилось. Поднимался (по лестнице в номер. — Прим. ред.), хотя все пишут, что спускался», — уточнил собеседник телеканала.

Никаких жалоб на самочувствие музыкальный критик накануне трагедии не высказывал. Также он пояснил, что организаторы убрали развлекательную часть конкурса и планируют сделать отдельную номинацию в честь критика.