Массированные атаки беспилотников на Московский регион готовились киевским режимом как масштабная спецоперация при непосредственном взаимодействии с силами НАТО. Об этом в комментарии изданию aif.ru заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его оценке, главной стратегической целью этих ударов являлось дестабилизировать обстановку и сорвать избирательный процесс.

Эксперт указал на высокую степень подготовки налета, отметив, что это был не рядовой рейд дронов. Запуски осуществлялись с территории Украины, при этом наиболее вероятными плацдармами называются Черниговская область и приграничные с Брянской областью районы.

Для атаки на столичный регион противник применял широкий арсенал средств. Помимо беспилотников самолетного типа «Лютый» и «Лелека», в ход, по мнению Матвийчука, могли быть пущены и ракеты «Фламинго».

О масштабности угрозы свидетельствуют события минувшей ночи. 21 сентября в Подмосковье вновь была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые группы заранее предупреждали о движении крупного роя воздушных аппаратов в сторону столицы.

Жители нескольких районов сообщили о ярких вспышках в небе, которые стали результатом работы российских систем противовоздушной обороны, уничтожавших цели на подступах к Москве.