Дмитрий Шулькин, фото: Кадр из к\ф «Внимание, трюк!»
Новости России

Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Шулькин

Анастасия Мериакри
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20 сентября в Германии умер советский и российский актер, постановщик трюков и каскадер Дмитрий Шулькин. Ему было 85 лет. Информацию о кончине артиста изданию aif.ru подтвердил его друг Стас Балакин: «Да, он умер… Мы были с Димой знакомы. Он давно жил в Германии».

Дмитрий Шулькин родился 22 июня 1941 года, в день начала Великой Отечественной войны. Изначально его профессиональный путь был далек от искусства: в 1969 году он окончил Ленинградский политехнический институт, получив диплом инженера-механика. Однако любовь к технике и серьезное спортивное прошлое, Шулькин был кандидатом в мастера спорта по автомногоборью, привели его на киностудию.

В кинематографе он начал работать с 1971 года, придя на студию «Ленфильм». Позже, стремясь к профессиональному росту, он в 1987 году окончил Высшие курсы творческих и руководящих работников при ВГИКе.

За свою карьеру Дмитрий Шулькин принял участие в создании 88 фильмов и сериалов (в общей сложности на его счету 95 работ). Он выступал не только как актер, но и как каскадер, постановщик трюков, механик и технический консультант.

Зрители помнят его по ярким ролям в таких картинах, как «Обратная связь» (1977), «Сумка инкассатора» (1977), «Пропавшие среди живых» (1981), «Таможня» (1982), «Сицилианская защита» (1980), «Скорость» (1983), «Омут» (1985), «Лапа» (1991), «Жена для метрдотеля» (1991) и «Третий дубль» (1992). Широкой же аудитории он особенно запомнился благодаря участию в культовом детективном сериале «Улицы разбитых фонарей».

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