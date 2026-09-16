Под окнами многоэтажки нашли тело девушки-фотографа с ножевым ранением

Тело 19-летней девушки с ножевым ранением обнаружили сегодня рано утром под окнами дома в ЖК «Ярославский квартал» в Мытищах. Погибшую увидели прохожие, сообщает SHOT.

По предварительным данным, девушка получила ножевое ранение в области сердца и выпала из окна квартиры на 20-м этаже, где снимала жильё со своей собакой. Прибывшие на место медики констатировали смерть. В квартире, по данным источника, порядок, вещи находятся на своих местах.

Следователи проверяют версию о самоубийстве. Накануне трагедии девушка написала в соцсетях, что оказалась в трудной жизненной ситуации и срочно искала временное жильё на одну-две недели.

Погибшая родилась в Дагестане, но почти всю жизнь прожила во Владимире, где окончила Российский университет кооперации. После переезда в Москву около двух с половиной лет назад она начала заниматься фотографией.

Обстоятельства случившегося сейчас устанавливает Следственный комитет по Московской области.