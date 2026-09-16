Водителям напомнили о важном правиле, которое действует с сентября

С сентября российские водители могут предъявлять сотрудникам ГАИ электронную версию прав через приложение «Госуслуги Авто». Об этом NEWS.ru рассказал депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев.

По словам парламентария, инспектор получает все нужные данные о владельце машины после сканирования QR-кода из приложения. Система построена на интеграции мобильного приложения с государственными базами данных.

«Когда инспектор сканирует код, он получает всю информацию: не лишён ли автомобилист права управления, категории транспортного средства, нахождение авто в розыске», — объяснил Камнев.

Депутат отметил, что к новому формату документов ещё предстоит привыкнуть и водителям, и самим сотрудникам ГАИ. Для использования электронных прав автомобилисту нужно скачать приложение «Госуслуги Авто» и войти в личный кабинет, после чего в нём появятся актуальные данные.

«То есть тут всё просто», — заключил парламентарий.

Отдельно Камнев рассказал, что делать водителям в местах без интернета. По его словам, данные можно заранее сохранить в памяти телефона.

«Перед выездом, ещё в зоне хорошей Сети, надо открыть приложение «Госуслуги Авто», перейти в раздел «Документы» или «Водительское удостоверение / СТС» и нажать «Сгенерировать QR-код». Когда на экране появится анимированный код и зелёная галочка, это значит, что данные сохранились в памяти телефона», — пояснил депутат.

При наведении на такой сохранённый код инспектор увидит все необходимые данные даже без подключения к интернету. Автомобилистам стоит заранее опробовать функцию дома, чтобы не разбираться с настройками уже на дороге.