В Рязанской области 16 сентября ожидаются порывы ветра до 15 м/с

Рязанский ЦГМС предупредил о переменчивой погоде на 16 сентября: облачно с прояснениями, днём местами дождь. Ветер северо-восточный и северный, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Прогноз синоптиков опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области.

Температура воздуха по региону составит от +15 до +20 градусов. Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений синоптики не прогнозируют.

При этом в большинстве районов области сохраняется вероятность локальных происшествий из-за погодных условий. Ветер может повредить или оборвать линии электропередач и связи в населённых пунктах.

Спасатели также не исключают нарушений в работе транспорта и роста числа ДТП. Возможны обрушения слабо укреплённых конструкций и рекламных щитов, падение деревьев, повреждение кровли на домах. Не исключены и аварии в коммунальных системах жизнеобеспечения.