Изображение сгенерировано нейросетью
Погода

В Рязанской области 16 сентября ожидаются порывы ветра до 15 м/с

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Рязанский ЦГМС предупредил о переменчивой погоде на 16 сентября: облачно с прояснениями, днём местами дождь. Ветер северо-восточный и северный, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Прогноз синоптиков опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области.

Температура воздуха по региону составит от +15 до +20 градусов. Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений синоптики не прогнозируют.

При этом в большинстве районов области сохраняется вероятность локальных происшествий из-за погодных условий. Ветер может повредить или оборвать линии электропередач и связи в населённых пунктах.

Спасатели также не исключают нарушений в работе транспорта и роста числа ДТП. Возможны обрушения слабо укреплённых конструкций и рекламных щитов, падение деревьев, повреждение кровли на домах. Не исключены и аварии в коммунальных системах жизнеобеспечения.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Екатеринбурженка сбила самокатчика, выехав на желтый, но избежала наказания
Следующая статья
Взрывы гремят в Киеве, город затягивает дымом

Популярные материалы

Новости России

В горах Сочи обнаружили тело пропавшего неделю назад московского фотографа

Макарий Бекшаев отправился один в поход 2 сентября. Его маршрут пролегал от каньона Псахо в сторону поселка Воронцовка с планируемым завершением 9 сентября в районе Тисо-самшитовой рощи.
Новости России

Скончалась народная артистка России Лилия Сабитова

В Москве на 74-м году жизни скончалась народная артистка Российской Федерации, выдающаяся балерина, балетмейстер и художественный руководитель театра русского балета «Московия» Лилия Сабитова.
Политика

«Дрон ударил не случайно»: генерал раскрыл истинную цель атаки у поезда с Джонсоном

Генерал-майор Попов рассказал, почему дрон ударил не по вагону, а рядом с ним, и какой сигнал получили западные политики на Украине.
Новости России

Эксперт раскрыл, когда у России лопнет терпение и начнутся удары по Польше

Российская армия может начать наносить удары по военным предприятиям...
Новости России

Что известно о ракетной атаке ВСУ на Таганрог

После массированной атаки ВСУ в Таганроге возникли три очага возгорания. Повреждены дома, учебное заведение и другие объекты.
Темы
Политика

Взрывы гремят в Киеве, город затягивает дымом

Дым от пожаров в Киеве виден за несколько километров. Что рассказали очевидцы об атаке на склады. (
Новости России

Дело о смерти девочки в новосибирской клинике получило новый поворот

После операции девочка умерла, дело закрыли. Что показала новая экспертиза и почему мать продолжает борьбу в суде.
Общество

ФИПИ назвал главные ошибки в ЕГЭ-2026 по русскому языку

ФИПИ выпустил рекомендации для учителей — разбор частых ошибок выпускников. Пригодится тем, кто готовится к экзамену 2027 года.
Новости России

«Золотое яблоко» объяснило досудебную претензию на блогера из-за духов

«Золотое яблоко» отправило досудебную претензию блогеру за сравнение цен на духи в Threads*. Юристы объяснили, чем это грозит автору поста и почему бренд выбрал мирный путь.
Политика

Военкор Коц прокомментировал «энергетический договорнячок» 

Военкор перечислил, что должно произойти на деле, чтобы решить проблему с топливом на мировом рынке.
Происшествия

В соцсетях сообщили о «банде цыганских детей», орудующей в Рязани

По словам рязанки, цыганские дети нападают на взрослых, рвут одежду, воруют.
Здоровье

Сбросил 5 кг, набрал 10: врач раскрыл ловушку жестких диет

Врач рассказал, почему годы жестких диет делают похудение все сложнее и к чему это приводит со временем.
Происшествия

Под Рязанью мужчина больше года жил в чужом доме в Солотче

Хозяин заглянул в дом впервые за полтора года и не узнал жилище. Разгадка нашлась под кроватью — в старой записной книжке. 
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье