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Погода

Рязанцев ждет аномально теплая зима

Олеся Чугунова
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец представил прогноз на предстоящий зимний сезон в интервью РИА Новости. По его словам, жителей Центральной России, включая Рязанскую область, ожидает погодная нестабильность: от сильных морозов до слякоти и обильных снегопадов.

Согласно данным грядущая зима в большинстве регионов страны окажется теплее климатической нормы. Превышение средних температурных показателей ожидается на уровне 3–4 градусов.

Для жителей Рязани и области наиболее заметным станет февраль. Именно в этом месяце, по прогнозам Тишковца, температурный фон будет максимально высоким. Однако расслабляться не стоит: январь, напротив, обещает быть щедрым на осадки. Снега может выпасть на 30–40% больше обычного.

Специалист связывает такие погодные аномалии с влиянием Эль-Ниньо. Природного феномена, при котором происходит аномальный прогрев вод Тихого океана. Это явление задаст тон не только зимой, но и в последующие весенне-летние месяцы. Несмотря на общий тренд на потепление, Евгений Тишковец предупреждает, что зима не будет равномерно мягкой. Ожидаются периоды оттепелей. Обильный снежный покров будет периодически подтаивать, что приведет к образованию гололедицы и густых туманов.

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