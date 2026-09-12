Глава Касимова поздравил жителей с Днём города

12 сентября Касимов празднует День города. С праздником жителей и гостей поздравил глава округа Иван Бахилов.

«Касимов — город с почти девятивековой историей, где встретились русская и татарская культуры, где каждый храм, старинный особняк и сама Ока хранят память поколений. От Городца Мещерского до современного Касимовского округа — наш город прошёл большой путь, и сегодня мы по праву гордимся его прошлым и настоящим», — отметил Иван Бахилов.

Сегодня Касимов — одна из точек притяжения для туристов. Тысячи любителей истории, культуры и красивых видов ежегодно приезжают сюда. Город развивается и для того, чтобы стать удобнее и уютнее для местных жителей: приводят в порядок улицы, создают новые парки и скверы, социальные объекты.

Иван Бахилов подчеркнул, что главное богатство Касимова — люди. Глава округа отдельно поблагодарил ветеранов и обратился к молодёжи с просьбой любить и ценить свой город.