В Солотче встретят мощи Петра и Февронии и проведут крестный ход

12 и 13 сентября, в Солотче пройдут торжества в честь святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских (0+). Праздник приурочен к перенесению их святых мощей, которое ежегодно отмечается в воскресенье перед 19 сентября.

Приход храма Казанской иконы Божией Матери приглашает всех желающих поклониться святыне и присоединиться к крестному ходу.

Главным событием субботы стала встреча ковчега с мощами святых. Она состоялась в 7:00 в храме Казанской иконы Божией Матери. В 8:00 прошла Божественная литургия, в 10:00 — молебен с акафистом. Вечером, в 17:00, верующих ждет всенощное бдение с акафистом.

В воскресенье торжества продолжатся. После литургии, в 11:00, от храма отправится крестный ход. Часть пути паломники преодолеют на автобусе, часть пройдут пешком. К 12:30 участники шествия прибудут в Ласково, где у часовни и памятника Петру и Февронии состоится молебен с акафистом. После окончания службы паломники смогут вернуться в Солотчу на автобусе.