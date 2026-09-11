Фото: пресс-служба Т2
Общество

Т2 запустил реальную сеть 5G в России

Олеся Чугунова
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T2, российский оператор мобильной связи, запустил 5G в 7 городах-миллионниках страны. Компания развернула первую настоящую сеть пятого поколения в России в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Красноярске. Технология 5G доступна более чем 45 млн жителей этих городов. Новейший стандарт дает значимый прирост скоростей в сравнении с LTE и качественное изменение клиентского опыта.

Чтобы познакомиться с 5G, абонентам Т2 достаточно выбрать новейший стандарт в настройках телефона. На старте проекта услугами пятого поколения могут пользоваться жители семи городов-миллионников: Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Красноярска. В первое время технология 5G будет предоставляться на общих тарифах, что позволит клиентам опробовать новый стандарт связи. На следующем этапе операторы предложат специальные тарифы, разработанные под 5G. Технология также доступна иностранным путешественникам, которые во время пребывания в России регистрируются в сети Т2.

Коммерческий запуск 5G для широкой базы клиентов стал возможным благодаря разработке и утверждению регулятором режима технологической нейтральности – разрешению использовать текущие диапазоны частот под новую технологию. В 2025-2026 гг. Т2 активно тестировал 5G в городах-миллионниках: для оценки абонентской базы, анализа функционала операторского оборудования и поддержки стандарта пользовательскими терминалами. Это стало основой для единовременного запуска в крупнейших городах России реальной сети пятого поколения, которая соответствует всем технологическим критериям.

Сочетание технейтральности и выделения дополнительных частот, реализованное Минцифры России, является уникальным и оптимальным сценарием. Он обеспечивает запуск и развертывание сетей 5G в максимально быстрые сроки, опираясь на использование уже существующей инфраструктуры. Это особенно важно не только для скорости запуска, но и для обеспечения приемлемых экономических параметров. Такое решение позволяет на первом этапе предложить клиентам технологию уже сейчас, на зарегистрированных в сетях устройствах. Впоследствии – задействовать диапазон 4,63–4,99 ГГц для запуска высокопроизводительных сетей и создавать новые цифровые сервисы, в том числе для нужд промышленности.

Т2 несет пользователям правдивое знание о 5G в российском сценарии: запустил лендинг, рассказывающий о специфике технологии, подобрал линейку абонентских устройств в салонах, которые учитывают архитектуру запуска стандарта, и предложил скидку на эти смартфоны, создал актуальную карту покрытия и помог клиентам проверить на сайте, поддерживает ли их телефон 5G.

Второй этап включает строительство сети пятого поколения в новом частотном спектре 4,63-4,99 ГГц в соответствии с обсужденным с рынком решением ГКРЧ. Он предполагает последовательное покрытие 5G ключевых мест массового пребывания во всех городах-миллионниках вплоть до конца 2031 года. Оператор Т2 также планирует реализовать проекты в новом стандарте для корпоративного сегмента и государственно-частного партнерства.

Антон Годовиков, генеральный директор Т2:

«Коммерческий запуск сетей 5G – это, безусловно, очередная историческая веха в развитии связи в нашей стране. Это результат колоссальной работы отрасли, регулятора и аудитории, которая подгоняла нас к выработке оптимального сценария. Мы благодарим Минцифры и Правительство РФ за найденное регулятором уникальное решение, оно позволит показать клиентам возможности стандарта, запускать промышленные кейсы на основе нового поколения и впоследствии сделать 5G такой же базовой технологией, как LTE. Гордимся успехами нашей технической дирекции и инженеров, которые сделали будущее сегодняшним днем в кратчайшие сроки – и не в тестовом, а уже в реальном режиме. Мы верим в то, что технология несет полезность как для частных, так и для корпоративных клиентов. Впереди еще много работы – предстоит освоить новый диапазон 4,6-4,9 ГГц, интегрировать отечественное оборудование, последовательно наращивать качественные характеристики сети, помочь росту проникновения клиентских устройств. Однако очередной цифровой перелом уже произошел, и мы гордимся тем, что оказались его лидером».

Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2:

«Т2 всегда лидировал по темпам реализации технологии пятого поколения в России – именно на нашей сети 5G впервые была запущена в центре столицы еще в 2019 году. Позднее, в 2021 году, мы также первыми на рынке реализовали 5G в тестовом режиме в Казанском метрополитене. Для нас это послужило точкой отсчета – базой, которая сегодня позволила успешно запустить технологию в городах-миллионниках. Мы трансформировали тот пилотный задел в четко управляемую архитектуру. Выбранные города имеют уникальные технические характеристики, которые дают лучший на рынке пользовательский опыт в эксплуатации 5G. Техническая инфраструктура Т2 в достаточной степени готова для поэтапного разворота сети пятого поколения по всей стране, поэтому скоро оценить новый уровень сервиса смогут и жители других городов».

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