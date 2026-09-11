Фото Администрации Рязани
Общество

В Рязани обсудили профилактику подростковой преступности и организацию летнего досуга

Олеся Чугунова
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Заседание комиссии по профилактике правонарушений провела заместитель председателя Мария Бобкова. В обсуждении участвовали руководители профильных подразделений администрации, а также представители правоохранительных и надзорных органов.

Основными темами стали итоги работы по организации занятости и досуга детей в летний период и меры повышения эффективности профилактики правонарушений. Отмечено, что в Рязани ведется активная работа по предупреждению подростковой преступности.

Летом 2026 года учреждения культуры города провели 87 мероприятий, охвативших более 12 тысяч детей и подростков. Спортивные учреждения организовали свыше 100 спортивно-массовых мероприятий.

Отдых детей был организован в 66 лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных школ — в них отдохнули более 3000 детей. Еще 1555 детей приняли муниципальные оздоровительные лагеря «Сказка» и «Смена».

В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Рязани» ежегодно формируются трудовые отряды на базе школ №№ 3, 21, 32, 49, 57, 64, 76 и школы-интерната, а также Рязанской городской станции юных натуралистов и Рязанского Дворца Первых. Летом подростков трудоустраивали в управлении Рязанского троллейбуса и муниципальных бюджетных учреждениях — по делам территорий города и аварийно-ремонтной службе. Всего работу получили 345 учащихся.

В течение 2025/2026 учебного года в школах проводились мероприятия по профилактике вандализма и информированию о правовых последствиях таких действий для несовершеннолетних.

Активно развивается деятельность МБУ «Молодежный Центр города Рязани». Его ключевые направления — патриотическое и духовно-нравственное воспитание, межнациональное согласие, поддержка общественной активности, волонтерства и профилактика асоциальных явлений среди молодежи.

Участники комиссии подчеркнули, что предупреждение подростковой преступности требует комплексного подхода. Особое внимание решено уделить правовой грамотности подростков и их родителей, безопасности в интернете, противодействию вовлечения несовершеннолетних в экстремистскую деятельность, а также выявлению и предупреждению правонарушений антивандальной направленности.

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