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Погода

В Рязанской области 12 сентября ожидается до +20°С тепла

Анастасия Мериакри
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В субботу, 12 сентября, в Рязанской области ожидается переменная облачность, прохладная ночь и комфортный дневной температурный фон.

Ночью в области сохранится переменная облачность. Местами, преимущественно в северо-восточных районах региона, возможны небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха опустится до +5…+10°С.

С наступлением дня ситуация стабилизируется. Ожидается преимущественно сухая погода без существенных осадков, что создаст благоприятные условия для прогулок и работы на свежем воздухе. Воздух прогреется до +15…+20°С.

В течение суток будет дуть западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду.

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