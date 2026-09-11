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Происшествия

В Рязани будут судить курьеров телефонных мошенников, обманувших пенсионеров на 560 000 рублей

Анастасия Мериакри
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Прокуратура Советского района города Рязани утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей Владимирской области. Мужчины обвиняются в совершении мошеннических действий в составе организованной группы (чч. 2, 3 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в феврале 2026 года фигуранты, действуя в преступном сговоре с неустановленными соучастниками, обзванивали пожилых жителей региона. Злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных или медицинских органов и сообщали потерпевшим заведомо ложную информацию о том, что их родственники попали в дорожно-транспортное происшествие и срочно нуждаются в денежной помощи для лечения.

Обвиняемые выполняли функцию «курьеров» в этой преступной схеме. Им удавалось лично встретиться с тремя обманутыми пенсионерами и получить от них денежные средства. Общая сумма хищений составила 560 тысяч рублей, после чего деньги передавались организаторам мошеннической группы.

Следственные действия завершены, собранных доказательств достаточно для рассмотрения дела в суде. Уголовное дело передано в Советский районный суд города Рязани для рассмотрения по существу.

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