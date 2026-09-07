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Происшествия

В Рязани суд отправил мужчину в колонию за избиение знакомого

Алексей Самохин
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Московский районный суд Рязани приговорил 40-летнего жителя города к полутора годам колонии общего режима. Мужчину признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области. 

По данным следствия, конфликт произошёл в мае 2024 года на почве личных неприязненных отношений. Подсудимый нанёс знакомому не менее семи ударов кулаками в область грудной клетки.

От побоев пострадавший получил тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. Действия нападавшего квалифицировали по части 1 статьи 111 УК РФ.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил год и шесть месяцев лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу. У осуждённого есть время на обжалование решения в вышестоящей инстанции.

Дела о причинении тяжкого вреда здоровью на бытовой почве нередко рассматриваются в рязанских судах. Конфликты между знакомыми или родственниками, начавшиеся со словесной перепалки, иногда заканчиваются серьёзными травмами и уголовным преследованием для одной из сторон.

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