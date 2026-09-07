«Зима в Простоквашино» выйдет в прокат 17 декабря

Продолжение истории о Дяде Фёдоре, коте Матроскине и Шарике «Зима в Простоквашино» (6+) выйдет в широкий прокат 17 декабря. Об этом сообщила пресс-служба ТНТ.

Первая часть «Простоквашино» собрала в кинотеатрах 5 миллионов зрителей и заработала более 2,4 миллиарда рублей. Проект снова делают Кинокомпания братьев Андреасян, «Газпром-Медиа Холдинг», киностудия «Союзмультфильм» и телеканал ТНТ. За режиссёрским креслом остался Сарик Андреасян, дистрибьютором картины выступает «Атмосфера кино».

Роли родителей Дяди Фёдора вновь сыграли Павел Прилучный и Лиза Моряк, а самого мальчика — юный актёр Роман Панков. Почтальона Печкина играет Иван Охлобыстин. Голоса животным подарили Антон Табаков (Матроскин), Павел Деревянко (Шарик) и Дарья Блохина (Галчонок). В фильме также снялись Владимир Сычев, Татьяна Орлова, Марина Федункив, Алексей Маклаков и Александр Лыков.

По сюжету зима в Простоквашино выдалась непростой: Матроскин и Шарик поссорились и разделили дом, а в семье Дяди Фёдора назревают собственные проблемы. Чтобы помирить друзей и собрать всех вместе на Новый год, Дядя Фёдор едет в деревню. Тем временем туда съезжаются его родители и почтальоны со всей страны, и каждому предстоит справиться с личными трудностями.

Заместитель гендиректора «Газпром-Медиа Холдинга» и директор ТНТ Тина Канделаки рассказала, что «Простоквашино» выросло в полноценную вселенную и российский бренд.

«Сегодня “Простоквашино” — это уже гораздо больше, чем мультфильм или фильм. Это большая вселенная и сильный российский бренд, который мы продолжаем развивать в самых разных направлениях», — отметила Канделаки.

Режиссёр Сарик Андреасян рассказал, что команда работала и с натурными съёмками, и с масштабными декорациями, чтобы воссоздать зимнюю атмосферу деревни.

«Для нас было очень важно создать настоящее Простоквашино зимой — место, в которое хочется попасть самому», — поделился Андреасян.

Актриса Лиза Моряк призналась, что снималась в фильме во время беременности, поэтому тема семьи откликалась ей особенно сильно. Иван Охлобыстин назвал картину гимном семейному уюту и домашнему теплу.

Зрители смогут увидеть «Зиму в Простоквашино» в кинотеатрах с 17 декабря, за неделю до новогодних праздников.

Фото: ТНТ